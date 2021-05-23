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"الخليج للتدريب" تتكبد خسائر 7.6 مليون ريال في الربع الأول

الخليج للتدريب
سوق السعودية

"الخليج للتدريب" تتكبد خسائر 7.6 مليون ريال في الربع الأول

الأرباح التشغيلية تراجعت إلى 21.5 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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تكبدت شركة الخليج للتدريب والتعليم السعودية خسائر فصلية 7.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2021، مقابل أرباح 4.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

خسائر الربع الأول ارتفعت بنسبة 57%، مقابل خسائر الربع السابق، حيث كانت الخسائر 4.8 مليون ريال.

وتراجعت الأرباح التشغيلية لشركة الخليج للتدريب إلى 21.5 مليون ريال، مقابل 34.3 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، بتراجع 37%.

وقالت الشركة إن خسائر الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق تعود بشكل أساسي إلى انخفاض الإيرادات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لتأثير الجائحة بالإضافة إلى زيادة تكلفة الإيرادات للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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