"جاكو" تتحول لخسائر بـ24 ألف ريال في الربع الأول

تحولت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" إلى تحقيق خسائر نحو 24.4 ألف ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بأرباح نحو 711.3 ألف ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، قلصت الشركة خسائرها بنسبة 99.6% مقارنة بخسائر نحو 5.85 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل تحقيق صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق تعود إلى المخصصات المكونة خلال الربع، في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة إن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 11.73 مليون ريال، تعادل نسبة 3.9% من رأس المال البالغ 300 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021.

كانت "جاكو" قد قلصت خسائرها بنسبة 71.6% في العام 2020، لتسجل 4.16 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 14.65 مليون ريال في 2019.