"وفرة" تتحول لخسارة بـ199 ألف ريال بالربع الأول

تحولت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" إلى تحقيق خسائر نحو 198.6 ألف ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 1.32 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تقلصت خسائر "وفرة" بنسبة 98.1% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 10.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "وفرة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لتحقيق صافي خسائر في هذا الربع مقارنة مع تحقيق صافي أرباح في الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 2.25% وارتفاع تكلفة المبيعات والزيادة في مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة وتكوين مخصّص تدني في قيمة الأصول الثابتة بمبلغ 468,578 ريال رغم انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف البيعية والتسويقية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

بلغت قيمة مبيعات الشركة نحو 21.57 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل 22.067 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 14.24 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تعادل نسبة 18.46% من رأس المال البالغ نحو 77.17 مليون ريال.

كانت خسائر شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، قد تراجعت بنسبة 51.2% في 2020 إلى 12.38 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 25.37 مليون ريال في العام 2019.