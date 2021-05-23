"وفرة" توصي بزيادة رأسمالها 154 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 154.34 مليون ريال.

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وعن أسباب الزيادة ذكرت "وفرة"، أنها تُعد من شركات الأغذية التي تملك الخبرة الواسعة في قطاع التصنيع الغذائي لما يقارب 27 سنة، وإيماناً برؤية المملكة 2030 والدعم الحكومي للمنتجات الوطنيّة، ترغب الشركة في زيادة رأس المال للتوسّع في نشاطاتها، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة، والذي من المتوقع أن يعود على الشركة بالربح ويصل بها لتحقيق أهدافها.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

كانت خسائر شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، قد تراجعت بنسبة 51.2% في 2020 إلى 12.38 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 25.37 مليون ريال في العام 2019.