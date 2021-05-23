.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"وفرة" توصي بزيادة رأسمالها 154 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

وفرة للصناعة والتنمية
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"
سوق السعودية

"وفرة" توصي بزيادة رأسمالها 154 مليون ريال عبر طرح أسهم حقوق أولوية

للتوسّع في نشاطاتها وأتمتة خطوط الإنتاج

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه نحو 154.34 مليون ريال.

وعن أسباب الزيادة ذكرت "وفرة"، أنها تُعد من شركات الأغذية التي تملك الخبرة الواسعة في قطاع التصنيع الغذائي لما يقارب 27 سنة، وإيماناً برؤية المملكة 2030 والدعم الحكومي للمنتجات الوطنيّة، ترغب الشركة في زيادة رأس المال للتوسّع في نشاطاتها، وأتمتة خطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل لانتشار علامتها التجاريٍة لتغطي كافة مناطق المملكة، والذي من المتوقع أن يعود على الشركة بالربح ويصل بها لتحقيق أهدافها.

أرباح "دار الأركان" ترتفع 130% في الربع الأول إلى 28.5 مليون ريال شركات سوق السعودية أرباح "دار الأركان" ترتفع 130% في الربع الأول إلى 28.5 مليون ريال

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، الذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

كانت خسائر شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، قد تراجعت بنسبة 51.2% في 2020 إلى 12.38 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 25.37 مليون ريال في العام 2019.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه عظام بشرية هربت من بلد عربي لتطحن مع السكر لتبييضه
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله حسين عبدالغني: مينيزيس شجاع.. وحمدالله "بشر"
تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان تعرف على حقيقة التحفظ على أموال محمد رمضان
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
قبل أن تذهب
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
بايدن ينقض قرارا لترمب.. تعليق عقود تنقيب عن النفط
اكتشف المزيد