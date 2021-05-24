.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا.. اندماج شركتين للنفط الصخري بـ 17 مليار دولار

النفط الصخري
النفط الصخري
النفط

أميركا.. اندماج شركتين للنفط الصخري بـ 17 مليار دولار

ستستحوذ CABOT على 49.5% من الكيان المشترك والنسبة الباقية تؤول لـ Cimarex Energy

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت كل من Cabot Oil & Gas Corp وشركة Cimarex Energy للطاقة الأميركيتين على الدخول في عملية دمج بينهما في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار.

وتعمل الشركتان في التنقيب عن النفط الصخري الذي يواجه ضغوطا كبيره منذ العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

وبحسب شروط الصفقة، ستستحوذ شركة CABOT على 49.5% من الكيان المشترك في حين ستستحوذ Cimarex Energy على باقي النسبة.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة الناجمة عن الاندماج تدفقات نقدية بقيمة 4.7 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

بعد مرور أكثر من عام على تفشي الوباء وعدم التوافق الكامل داخل تحالف أوبك+ حول إدارة الإمدادات تجد الصناعة نفسها عند مفترق طرق مألوف للغاية، يتمثل في الرهان على تأثير النفط الصخري، والذي عادة ما يقفز للأذهان عندما تزيد الأسعار على 60 دولارا.

ومع ذلك، فإن 60 دولارا للنفط تجعل تعزيز الإنتاج أمرا مغريا للغاية بالنسبة للمشغلين من القطاع الخاص، نظرا لأن زيادة الإنتاج والتدفقات النقدية تساعدهم على النمو وسداد ديونهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد