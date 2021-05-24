أميركا.. اندماج شركتين للنفط الصخري بـ 17 مليار دولار

وافقت كل من Cabot Oil & Gas Corp وشركة Cimarex Energy للطاقة الأميركيتين على الدخول في عملية دمج بينهما في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار.

وتعمل الشركتان في التنقيب عن النفط الصخري الذي يواجه ضغوطا كبيره منذ العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط.

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وبحسب شروط الصفقة، ستستحوذ شركة CABOT على 49.5% من الكيان المشترك في حين ستستحوذ Cimarex Energy على باقي النسبة.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة الناجمة عن الاندماج تدفقات نقدية بقيمة 4.7 مليار دولار خلال العامين المقبلين.

بعد مرور أكثر من عام على تفشي الوباء وعدم التوافق الكامل داخل تحالف أوبك+ حول إدارة الإمدادات تجد الصناعة نفسها عند مفترق طرق مألوف للغاية، يتمثل في الرهان على تأثير النفط الصخري، والذي عادة ما يقفز للأذهان عندما تزيد الأسعار على 60 دولارا.

ومع ذلك، فإن 60 دولارا للنفط تجعل تعزيز الإنتاج أمرا مغريا للغاية بالنسبة للمشغلين من القطاع الخاص، نظرا لأن زيادة الإنتاج والتدفقات النقدية تساعدهم على النمو وسداد ديونهم.