رئيس طيران الإمارات: سنرفض تسلم طائرات بوينغ 777إكس إذا لم تف بالمعايير

حذر تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وهي من أكبر عملاء بوينغ، شركة تصنيع الطائرات الأميركية بأن شركته سترفض تسلم طائراتها من طراز 777 إكس إذا لم تفِ بمعايير الأداء المدرجة في العقود.

وأضاف كلارك في مقابلة بثت اليوم الاثنين أنه لم يتلق أي تفاصيل متعلقة بأداء محركات الطائرة الجديدة حتى الآن على الرغم من أن الرحلات التجريبية بدأت منذ العام الماضي.

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وأثار كلارك مخاوف من أن بوينغ لديها اعتياد في الآونة الأخيرة على إطلاق وعود مبالغ فيها بشأن أداء طائراتها الجديدة مثلما حدث مع طرازي 737ماكس و787 دريملاينر وكلاهما في الخدمة حاليا.

وقال كلارك في مقابلة مسجلة عبر الإنترنت مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند من أجل معرض سوق السفر العربي "لن نقبل طائرة إلا إذا كان أداؤها مطابقا للعقد مئة بالمئة... لن نتسلم الطائرة إلا إذا كانت تقوم بما قالوا إنها ستقوم به في العقد وأقروا به".

وأحجمت بوينغ عن التعليق. ولم يتسن الوصول بعد لجنرال إلكتريك المصنعة للمحركات للحصول على تعليق.

طيران الإمارات المملوكة للحكومة من أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة في العالم ولديها أسطول مؤلف من نحو 140 طائرة بوينغ 777-300 إضافة إلى 115 طائرة من طراز إيرباص إيه380.

وطلبت طيران الإمارات من بوينغ 126 طائرة من طراز 777إكس و30 من طراز 787 في صفقة قيمتها 50 مليار دولار بالأسعار المدرجة.

وتطور بوينغ طائرات عريضة البدن وهي نسخة جديدة من سلسلة طراز 777 بهدف بدء تشغيلها في أواخر 2023، بعد ثلاث سنوات من الموعد المقرر سلفا.

وقال كلارك إن شركته تشك في تسلمها أول طائرة بوينغ من طراز 777إكس قبل 2024، وذلك على الرغم من أن شركة صناعة الطائرات الأميركية أبلغته بأنها ستأتي في 2023.

كان من المقرر أصلا أن تتسلم طيران الإمارات، وهي من أول عملاء الطائرة، أولى طائراتها من أصل 126 طائرة 777إكس في يوليو من العام الماضي.

وأضاف كلارك "هناك مشكلات في تلك الطائرة. لست متأكدا على الإطلاق من موعد تسلمنا لها".

وأشار إلى أن التأخيرات تعني أن شركته، هي من أول عملاء الطائرة الجديدة، ليس لديها رؤية واضحة على مدى السنوات الثلاث المقبلة عن كيفية استبدال الطائرات الحالية لديها بالطراز الجديد.

وكرر كلارك انتقادات وجهت مؤخرا لبوينغ وقال إنها بحاجة لتنفيذ تغيير في ثقافة إدارتها وحوكمتها إثر إنتاج طراز 737 ماكس الذي شابته العيوب مما أسفر عن تعليق تحليق ذلك الطراز حول العالم لما يقرب من عامين بعد تحطم طائرتين منه في حادثين مميتين.

وقال إنه أبلغ بوينغ مؤخرا بألّا تبدأ بإنتاج أي طائرة جديدة تجاريا دون إتمام اختبارها بالكامل وتوثيق نتائجه.

من جانب آخر، أوضح كلارك أن أداء "طيران الإمارات" التي مقرها دبي أفضل مما كانت تتوقع في البداية، و"نحن أفضل كثيرا مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت"، وفق ما نقلته "رويترز".



وأضاف: "لا أقول إن ذلك جيد.. إنه فقط أفضل مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه عندما وضعنا تصوراتنا في ربيع العام الماضي".

وأكد كلارك على أنه ليس لديه شك في عودة السفر الدولي بأعداد كبيرة.

من ناحية أخرى، لفت رئيس "طيران الإمارات" إلى أن طائرات إيرباص إيه380 ستظل من أساسيات الأسطول لما بين 10 و15 سنة مقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تستدعي تدريجيا الطواقم العاملة لهذه الطائرات.

وقال أيضاً إن الشركة و"فلاي دبي" ستظلان علامتين منفصلتين، كاشفاً أنه من المقرر أن تعمل "طيران الإمارات" مع فلاي دبي سويا عن قرب أكثر، في المرحلة القادمة.

وفي لقاء سابق مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، أبدى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، تفاؤله تجاه أداء قطاع السفر في الإمارات خاصة، مع ارتفاع أعداد المسافرين الحاصلين على اللقاح بالإضافة إلى رفع القيود على السفر في العديد من البلدان.

وقال إن دولة الإمارات تمكنت من منح أكثر من 12 مليون لقاح حتى الآن، فيما تحقق دول المنطقة تقدماً أيضاً في عمليات التطعيم، مشيراً إلى وجود بوادر مبشرة من بعض دول العالم التي أصبح من الممكن فتح السفر إليها مع عودة حرية التنقل بشكل أبسط وأسلس مقارنة بالسنة الماضية.

وأشار أيضاً إلى أن نشاط قطاع الطيران يشكل حاليا ما نسبته 35% فقط مما كان عليه قبل جائحة كورونا.