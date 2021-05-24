مساهمو "موبايلي" يوافقون على توزيعات أرباح بـ385 مليون ريال

وافق مساهمو شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، في اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 385 مليون ريال بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 6 يونيو2021.

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ووافق المساهمون على القوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

كانت أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، قد ارتفعت بنسبة 2425.8% في 2020، إلى 783 مليون ريال، مقابل 31 مليون ريال خلال العام 2019، لتقفز بذلك الأرباح أكثر من 25 مرة.

وحققت شركة "موبايلي" ارتفاعاً قوياً في أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة تفوق 73%، لتسجل 226 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.