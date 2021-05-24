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معادن: الأولوية لإعادة هيكلة الديون.. ولا توزيعات

شركات

معادن: الأولوية لإعادة هيكلة الديون.. ولا توزيعات

يعادل صافي الدين لدى الشركة 6.5 أضعاف الأرباح

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التنفيذي المكلف في شركة "معادن" عبد العزيز الحربي، أن الشركة تسعى للاستفادة من الارتفاعات الكبيرة لأسعار السلع عالمياً لخفض نسبة الدين إلى النصف.

وبحسب آخر البيانات، يعادل صافي الدين لدى "معادن" 6.5 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإهلاك EBIDTA.

وقال الحربي إن "معادن" تعطي الأولوية لإعادة هيكلة الديون بعد أن استثمرت ما يقارب 40 مليار دولار في مشاريع جديدة في السنوات القليلة الماضية، مضيفاً أن القرار الآن هو عدم دفع توزيعات.

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وحققت معادن أرباحاً بقيمة 761 مليون ريال في الربع الأول، مسجلة أكبر أرباح فصلية منذ عام 2013، وارتفع سهم الشركة بأكثر من 40% منذ بداية العام.

وتسلّم الحربي الرئاسة التنفيذية لمعادن بالتكليف في 25 من أبريل الفائت، إثر استقالة الرئىيس التنفيذي السابق مساعد العوهلي.

وكان الحربي صرح في مقابلة مع "العربية"، بأن السبب الرئيسي في نمو أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، هو ارتفاع أسعار السلع التي تعمل بها الشركة.

وأضاف أن أسعار تلك السلع ارتفعت في المتوسط بنسبة 35 إلى 37% خلال تلك الفترة، وهو ما عزز ارتفاع أرباح الشركة بالربع الأول بنسبة 33%، مقارنة بالربع الأخير من 2020.

وأعلنت الشركة عن تحقيقها 761.2 مليون ريال أرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، مقابل خسائر 353.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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