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"الحكير" توقع اتفاقيتي امتياز تجاري مع "ألو يوغا " و"فلاينج تايجر كوبنهاغن"

فواز الحكير مناسبة
شعار شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"
سوق السعودية

"الحكير" توقع اتفاقيتي امتياز تجاري مع "ألو يوغا " و"فلاينج تايجر كوبنهاغن"

"الحكير" و"فلاينج تايجر كوبنهاغن" تفتتحان 45 معرضاً خلال 5 سنوات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير" عن توقيع اتفاقيتي امتياز تجاري "فرنشايز" مع شركة "ألو يوغا " (Alo Yoga) وشركة "فلاينج تايجر كوبنهاغن" (Flying Tiger Copenhagen).

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن هذه الاتفاقيات تتماشى مع استراتيجية الشركة بتطوير نموذج أعمالها ليلبي مختلف أنماط الحياة العصرية وذلك من خلال تنويع وتوسيع محفظة علاماتها التجارية ليضم الملابس الرياضية الأنيقة (athleisure) والمتاجر الشاملة (variety stores).

و"ألو يوغا "هي علامة تجارية أميركية معروفة عالمياً في قطاع الملابس الرياضية الأنيقة لا سيما ملابس وأكسسوارات اليوغا العالية الجودة. وتعد هذه الاتفاقية مع "الحكير" هي أول امتياز تجاري لشركة "ألو يوغا" خارج الولايات المتحدة الأميركية ومن المقرر افتتاح أول متجر لها في مول مركز المملكة بالرياض.

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وأضافت الشركة أن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف "الحكير" نحو نشر أنماط الحياة الصحية والنشطة في المملكة وذلك في ظل عمل الشركة على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المتنامي على الملابس المريحة والعملية والأنيقة، وتسريع وتيرة نموها في المملكة.

وكانت مجلة "فاست كومباني" قد أدرجت "ألو يوغا " في قائمة "أكثر العلامات التجارية المبتكرة".

و"فلاينج تايجر كوبنهاغن" هي علامة تجارية دنماركية شهيرة بسلسلة متاجرها الشاملة البالغ عددها 900 والمتواجدة في 27 دولة.

وتشتهر شركة التجزئة الدنماركية بمنتجاتها الهادفة والمصنوعة يدوياً، متبنية مفهوم "افعلها بنفسك" والمصممة وفق معايير دنماركية، والحاصلة على أرقى الجوائز، كما تتمتع منتاجاتها بخيارات متنوعة تبدأ من الأجهزة الإلكترونية إلى الأكسسوارات، والأدوات القرطاسية، والدمى، وغيرها.

وتعتبر هذه الاتفاقية مع "الحكير" أول امتياز تجاري لشركة "فلاينج تايجر كوبنهاغن" في الشرق الأوسط.

وتابعت: "ابتداءً من العام 2022، تنوي شركة "الحكير" و"فلاينج تايجر كوبنهاغن" افتتاح 45 معرضاً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تشغيل 9 معارض، ومتجر إلكتروني في السنة الأولى".

وتتوقع "الحكير" أن تلقى منتوجات "فلاينج تايجر كوبنهاغن" ذات التكلفة المعقولة استحساناً لدى المتسوق السعودي لا سيما الشباب منه، بما يتماشى مع سياسة الشركة بتوفير تجربة تسوق متنوعة وغنية من العلامات التجارية العصرية في السعودية.

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