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"رؤية سوفت بنك 2" يضخ ربع مليار دولار في Zeta

Softbank group CEO Masayoshi Son delivers a speech during his company’s financial results press conference at a hotel in Tokyo on November 5, 2018. (AFP)
سوفت بنك
تكنولوجيا

"رؤية سوفت بنك 2" يضخ ربع مليار دولار في Zeta

لتسريع نمو عمل الشركة الناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا

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دبي - العربية.نت

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حصلت الشركة الناشئة Zeta في دبي على تمويل استثماري بقيمة 250 مليون دولار من صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، لترتفع بذلك قيمة الشركة إلى 1.45 مليار دولار.

وتعمل زيتا بقطاع تكنولوجيا الخدمات البنكية، حيث لديها عملاء في 10 بنوك و25 شركة تكنولوجيا مالية.

يذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، التابع لمجموعة SoftBank Group Corp تأسس عام 2019 برأسمال يتجاوز 100 مليار دولار، للتركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ستستخدم Zeta، التي تأسست في عام 2015، عائدات جولة التمويل من السلسلة C لتسريع النمو في الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك توسيع نطاق عملياتها وفريقها ومنصتها.

لدى زيتا حاليًا أكثر من 750 موظفًا عبر مكاتبها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.

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