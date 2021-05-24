"رؤية سوفت بنك 2" يضخ ربع مليار دولار في Zeta

حصلت الشركة الناشئة Zeta في دبي على تمويل استثماري بقيمة 250 مليون دولار من صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، لترتفع بذلك قيمة الشركة إلى 1.45 مليار دولار.

وتعمل زيتا بقطاع تكنولوجيا الخدمات البنكية، حيث لديها عملاء في 10 بنوك و25 شركة تكنولوجيا مالية.

مادة اعلانية

يذكر أن صندوق رؤية سوفت بنك الثاني، التابع لمجموعة SoftBank Group Corp تأسس عام 2019 برأسمال يتجاوز 100 مليار دولار، للتركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ستستخدم Zeta، التي تأسست في عام 2015، عائدات جولة التمويل من السلسلة C لتسريع النمو في الولايات المتحدة وأوروبا بما في ذلك توسيع نطاق عملياتها وفريقها ومنصتها.

لدى زيتا حاليًا أكثر من 750 موظفًا عبر مكاتبها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.