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التشخيص المتكاملة المصرية تقترض 45 مليون دولار من "التمويل الدولية"

شركة التشخيص المتكاملة القابضة
شركة التشخيص المتكاملة القابضة
اقتصاد مصر

التشخيص المتكاملة المصرية تقترض 45 مليون دولار من "التمويل الدولية"

بهدف تمويل توسعها بالأسواق الناشئة

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

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قالت التشخيص المتكاملة القابضة، أكبر شركة تشخيص وتحاليل طبية خاصة في مصر، إنها وقعت اتفاقا مع مؤسسة التمويل الدولية لاقتراض 45 مليون دولار بهدف تمويل توسعها بالأسواق الناشئة.

وأضافت الشركة في بيان أن غرض التمويل البحث عن "فرص الاستحواذ الواعدة في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا".

ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن مدة القرض أو فائدته. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالشركة للحصول على تعقيب.

وتملك التشخيص المتكاملة سلسلة معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومركز الأشعة البرج سكان، ويتجاوز عدد فروعها 480 فرعا منها نحو 429 بمصر. وهي تعمل أيضا في الأردن والسودان ونيجيريا.

ويبلغ رأسمال التشخيص المتكاملة 150 مليون دولار موزعا على 600 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 دولار للسهم، والشركة مقيدة في بورصة لندن منذ 2015 وفي بورصة مصر منذ الأسبوع الماضي.

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