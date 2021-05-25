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تطبيق "نوم" لخسارة الوزن.. يجمع أكثر من نصف مليار بجولة تمويلية

شركات

تطبيق "نوم" لخسارة الوزن.. يجمع أكثر من نصف مليار بجولة تمويلية

تضاعفت المبيعات مرتين في 2020 إلى 400 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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جمع تطبيق "نوم" لخسارة الوزن في أميركا أكثر من نصف مليار بجولة تمويلية. وقادت شركة الأسهم الخاصة Silver Lake قادت جولة التمويل.

وجرى تقييم التطبيق، وفقا للجولة التمويلية عند 3.7 مليار دولار، ويعتزم توسيع نشاطاته في مجال الصحة الشخصية.

وسيستخدم التمويل لتوظيف مواهب جديدة، في ظل ارتفاع الاهتمام بالصحة الشخصية خلال أزمة كورونا، كما تضاعفت المبيعات مرتين في 2020 إلى 400 مليون دولار.

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