مدينة عربية تفتتح "مركز كريبتو" لدعم التشفير والبلوك تشين

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المتخصصة في تجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق "مركز كريبتو" الذي سيوفر منظومة شاملة تدعم نمو وازدهار الأعمال والشركات الناشطة في قطاعي التشفير والبلوك تشين.

ومن المقرر أن يصبح "مركز كريبتو " التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقا من مقرّه في برج الماس، ثقلا محوريا على خارطة تطوير وتطبيق تقنيات التشفير والبلوك تشين.

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وسيرحب المركز بكافة الأعمال والشركات بمختلف فئاتها وأحجامها الناشطة في مجال التشفير، بداية من الشركات المتخصصة في تطوير منصّات التداول المدعومة بتقنية البلوك تشين، ووصولا إلى المؤسسات المعنية بطرح الأصول المشفرة وإصدارها وإدراجها وتداولها.

وسيقدم مركز كريبتو كذلك حلولاً استشارية في مجال التشفير بدعم من "كريبتو فالي لابز" وهي الشركة الداعمة لمشروع "كريبتو فالي" المدعوم من الحكومة السويسرية، والذي شكل نقطة انطلاقة لمنصّات عالمية رائدة في مجال التشفير مثل كاردانو وإيثريوم.

وسيضم المركز مساحات عمل مشتركة لاستضافة كافة الأطراف الفاعلة في قطاع التشفير، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة واسعة من البرامج الحاضنة والمسرعات في منطقة أبراج بحيرات جميرا النابضة بالحيوية في قلب إمارة دبي.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن "تقنيات التشفير والبلوك تشين تزخر بإمكانات هائلة قادرة على تطوير مسار التجارة العالمية وسلاسل التوريد، والانتقال بها إلى مستويات جديدة تماما، وهذه التقنيات تنسجم مع رؤية مركز دبي للسلع المتعددة المتمثلة في قيادة تطوير مستقبل التجارة، كما أنها تشكل أحد الركائز الأساسية التي حفزت جهودنا نحو تدشين مركز كريبتو".

وأضاف: "يتمتع المركز بالإمكانات المناسبة التي تجعله داعما للشركات المتخصصة في قطاع التشفير والمضي قدما بالتجارة العالمية نحو آفاق جديدة، بفضل ما يقدمه من بيئة تنظيمية متطوّرة زاخرة بالمواهب والكوادر المتميّزة ومدعومة بإمكانية الوصول إلى الموارد الرأسمالية وفرص النمو المجزية".

وتابع بن سليم أنه "انطلاقا من المبادرات المثمرة مثل استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية "البلوك تشين"، تطمح حكومة دبي إلى قيادة التوجه نحو تبني واعتماد تقنيات البلوك تشين مما سيؤسس لبيئة داعمة للأعمال والشركات الناشطة في مجال التشفير، كما سيرسّخ مكانة الإمارة كلاعب بارز على خارطة التكنولوجيا الدولية".

كان مركز دبي للسلع المتعددة بالتعاون مع شركاء آخرين، قد أرسى أسس بيئة تنظيمية داعمة ومتطورة لتمكين شركات التشفير من مباشرة أعمالها انطلاقاً من دبي.

وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، تنظيم أنشطة تداول الأصول المشفرة التي يتم إجراؤها داخل المنطقة الحرة. وستستفيد الشركات والأعمال المتخصصة في مجال التشفير كذلك من إطار العمل التنظيمي الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة مما سيعزز سهولة ممارسة الأعمال دون المساومة على معايير الحوكمة وممارسات الشفافية.

من جانبه، ذكر رالف غلابيشنيغ مؤسس "كريبتو فالي فينتشر كابيتال" و"كريبتو فالي لابز"، أنه في ضوء الدعم الحكومي القوي والاهتمام المتزايد من جانب قطاعات الأعمال المزدهرة، تتمتع دبي بكافة الإمكانات والمقومات التي تمكنها من ترسيخ مكانتها كمركز دولي جاذب للأعمال والشركات داخل قطاع حلول وتطبيقات البلوك تشين المبتكرة.

وأضاف: "بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة سنعمل على تطوير وإدارة منظومة متكاملة في دولة الإمارات، انطلاقا من مركز كريبتو حيث سيتم تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول بما في ذلك توفير الدعم والاستثمار في الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى من النمو، بالإضافة إلى خدمات الابتكار للعملاء من المؤسسات والشركات الكبرى، وغير ذلك من الفعاليات التثقيفية والبرامج التعليمية حول البلوك تشين وريادة الأعمال، إلى جانب الخدمات الاستشارية بهدف دعم الشركات الناشئة في مجال تقنيات التشفير والسجلات الموزعة لتأسيس أعمالها بدولة الإمارات والمضي قدما بمسيرة نموها انطلاقا من منظومتنا القوية".