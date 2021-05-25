عمومية "أملاك" توافق على توزيعات أرباح بـ72 مليون ريال

وافق مساهمو شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك" خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الاثنين، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنحو 72.48 مليون ريال، عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بواقع 0.80 ﷼ للسهم الواحد تمثل 8% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم الاستحقاق، على أن يُعلن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

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ووافق المساهمون على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة بداية من 4 يونيو 2021، ومدتها 3 سنوات ميلادية.

وأقر المساهمون القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2020.

كان صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري "أملاك" قد تراجع بنسبة 14.5% في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 25.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 29.5 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.