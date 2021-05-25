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فلاي دبي تستدعي موظفيها من إجازاتهم غير المدفوعة

فلاي دبي
فلاي دبي
دبي

فلاي دبي تستدعي موظفيها من إجازاتهم غير المدفوعة

وصل أعداد الموظفين الذين اختاروا إجازات غير مدفوعة 1090 موظفا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أبلغت شركة فلاي دبي موظفيها الذين اختاروا الحصول على إجازات دون أجر بسبب جائحة كورونا، بالعودة إلى العمل مجددا ابتداء من الشهر المقبل.

وبحسب البيانات المالية الصادرة عن الشركة بنهاية العام الماضي، فقد وصل أعداد الموظفين الذين اختاروا إجازات غير مدفوعه 1090 موظفا.

من جهته ذكر الرئيس التنفيذي للشركة غيث الغيث على هامش فعاليات سوق السفر 2021 أن الشركة أعدت جدولا زمنيا لإعادة الموظفين إلى الخدمة.

وأضاف الغيث أن الشركة أعدت جدولاً زمنياً لإعادة الموظفين إلى الخدمة مرة أخرى، موضحا أنه وبسبب الجائحة وتوقف الرحلات الجوية اختار جزء من الموظفين، خيار إجازة، من دون أجر، وهذا يشير إلى مدى التزامهم تجاه الشركة.

وذكر أن قرار إعادتهم للعمل، يدل على سعي "فلاي دبي" المتواصل للاحتفاظ بموظفيها.

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