مجموعة العربي تستثمر 64 مليون دولار في مصنع لأجهزة الطهي

قالت مجموعة العربي المصرية للأجهزة المنزلية اليوم الثلاثاء إنها استثمرت مليار جنيه (63.8 مليون دولار) في تدشين مصنع لأجهزة الطهي تحت علامة "لاجيرمانيا".

أوضحت العربي في بيان أن مصنع مواقد الطهي الجديد سينتج نحو مليون وحدة سنويا للسوق المصرية وأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، بنسبة 50% للسوق المحلية والبقية للتصدير.

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تبلغ نسبة المكون المحلي في إنتاج المصنع الذي افتتح اليوم 70%، وتخطط الشركة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.