"أبوظبي للاستثمار" يشتري حصة أقلية في "ديدالوس" للبرمجيات الصحية

قالت ذراع الاستثمار المباشر لجهاز أبوظبي للاستثمار الثلاثاء إنها اشترت حصة أقلية كبيرة في شركة ديدالوس القابضة لبرمجيات الرعاية الصحية من شركة الاستثمار المباشر أرديان.

تقدم ديدالوس التي مقرها فلورنسا معلومات الرعاية الصحية وبرمجيات سريرية وإدارية للمستشفيات والعيادات والمختبرات في أكثر من 40 دولة.

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وستظل أرديان صاحبة حصة الأغلبية في ديدالوس.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الأصول تحت إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار 700 مليار دولار.