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عملاق الحوسبة السحابية يتخذ من الإمارات مركزاً جديداً للبيانات في الشرق الأوسط

أبوظبي
أبوظبي
أمازون

عملاق الحوسبة السحابية يتخذ من الإمارات مركزاً جديداً للبيانات في الشرق الأوسط

3 مراكز بيانات تابعة لخدمات أمازون ويب بالإمارات في 2022

متابع الغاء المتابعة

رويترز، العربية.نت

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قالت شركة "أمازون"، اليوم الأربعاء، إن وحدة الخدمات السحابية التابعة لها ستدشن ثلاثة مراكز بيانات بالإمارات في النصف الأول من 2022، لتكون ثاني مناطقها للبنية التحتية في الشرق الأوسط.

كانت خدمات "أمازون ويب" قد افتتحت في البحرين المجاورة في عام 2019 أول مراكز البيانات التابعة لها في الشرق الأوسط.

وقال مكتب أبوظبي للاستثمار إن الصفقة تأتي في إطار جهوده لجذب استثمارات تبني قدرات تكنولوجية وتعزز الابتكار.

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بدوره، صرح بيتر ديسانتيس، كبير نواب رئيس خدمات أمازون ويب لشؤون البنية التحتية العالمية، قائلاً: "نحن متحمسون للبناء على الزخم الكبير لتبني الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط من خلال توفير المزيد من الخيارات للعملاء في الإمارات لتشغيل التطبيقات وتخزين البيانات محليا".

يذكر أن عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي "أمازون"، استحوذ عام 2017 على موقع Souq.com الذي كان يتخذ من دبي مقراً له، بمبلغ قدره 580 مليون دولار.

وقامت "أمازون" باستبدال صفحة "Souq.com" بموقع Amazon.ae لتنهي بذلك العلامة التجارية لشركة "سوق.كوم".

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