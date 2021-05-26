عودة "لوك أويل" الروسية للربحية الفصلية بعد خسارة العام الماضي

أعلنت شركة لوك أويل يوم الأربعاء، أنها حققت ربحا صافيا بلغ 157.4 مليار روبل (2.14 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام، مع تعافي ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا من خسارة قبل عام.

وأضافت لوك أويل أنها استفادت من ارتفاع أسعار الخام وتراجع الروبل الروسي.

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وقالت الشركة إن الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 بالعراق في الربع الأول كان منخفضا بمقدار 90 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية للمشروع.

كان المساهم الكبير في لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا ونائب رئيسها ليونيد فيدون، قال الشهر الماضي إن سوق النفط على مسار التعافي، لافتا إلى أن العرض والطلب متوازنان، معتبراً أن اتفاق أوبك+ الذي يرمي إلى تحقيق التوازن في سوق النفط له أفق بعيد المدى.