مجموعة من دائني "الإمارات ريت" يرفضون عرض استبدال الصكوك

رفضت مجموعة من حملة صكوك الإمارات ريت عرض الشركة لاستبدال صكوك جديدة بتلك القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.

وأشارت هذه المجموعة في بيان لها إلى أن عدد الدائنين ضمنها كاف لإسقاط عرض "الإمارات ريت" برمته.

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وطلبت مجموعة الدائنين هذه، والتي من بين مستشاريها شركة rothschild، من الإمارات ريت رسميا، عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية إعادة هيكلة الديون.

وبحسب مذكرة اطلعت عليها بلومبيرغ، فإن مجموعة حملة الصكوك التي رفضت عرض الإمارات ريت، تتضمن

Gfh وشعاع كابيتال وAberdeen Standard Investments.

يذكر أن وكالة فيتش قامت بتخفيض تصنيف الإمارات ريت، سبع درجات بناء على العرض الذي قدمه الصندوق لحملة الصكوك.