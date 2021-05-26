"اتحاد الخليج الأهلية": استخدام 89 مليون ريال رصيد علاوة الإصدار لإطفاء خسائر متراكمة

أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، عن قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير التوصية للجمعية العامة العادية للشركة باستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغة نحو 89.49 مليون ريال، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة لتصبح الخسائر المتراكمة للشركة نحو 27.85 مليون ريال، بنسبة 12.14% من رأس المال.

وقالت "اتحاد الخليج الأهلية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بأقرب اجتماع لها للتصويت عليها.

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وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن آخر التطورات إن وجدت بهذا الشأن فور حدوثها.

كانت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 51.13% من رأس المال.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 117.34 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري تعادل نسبة 51.1% من رأس المال البالغ 229.47 مليون ريال.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة ارتفاع صافي خسائرها قبل الزكاة في الربع الأول من العام 2021، بنسبة 831.1% لتصل إلى نحو 56.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.1 مليون ريال خسائر الربع الأول من العام 2020.