.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"اتحاد الخليج الأهلية": استخدام 89 مليون ريال رصيد علاوة الإصدار لإطفاء خسائر متراكمة

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شعار شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
اقتصاد السعودية

"اتحاد الخليج الأهلية": استخدام 89 مليون ريال رصيد علاوة الإصدار لإطفاء خسائر متراكمة

لتصبح الخسائر المتراكمة للشركة نحو 27.85 مليون ريال بنسبة 12.14% من رأس المال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، عن قرار مجلس إدارة الشركة بالتمرير التوصية للجمعية العامة العادية للشركة باستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار والبالغة نحو 89.49 مليون ريال، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة لتصبح الخسائر المتراكمة للشركة نحو 27.85 مليون ريال، بنسبة 12.14% من رأس المال.

وقالت "اتحاد الخليج الأهلية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة بأقرب اجتماع لها للتصويت عليها.

وأضافت أنها ستقوم بالإعلان عن آخر التطورات إن وجدت بهذا الشأن فور حدوثها.

صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 23% لـ60 مليار ريال في الربع الأول اقتصاد اقتصاد السعودية صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 23% لـ60 مليار ريال في الربع الأول

كانت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن بلوغ خسائرها المتراكمة 51.13% من رأس المال.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 117.34 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري تعادل نسبة 51.1% من رأس المال البالغ 229.47 مليون ريال.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة ارتفاع صافي خسائرها قبل الزكاة في الربع الأول من العام 2021، بنسبة 831.1% لتصل إلى نحو 56.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.1 مليون ريال خسائر الربع الأول من العام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد