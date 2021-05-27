الكابلات السعودية تُعلن إعفاء رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتعيين بديل لهما

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن موافقة مجلس إدارتها، بالتمرير، على توصية أغلبية أعضاء المجلس بإعفاء ميسر أنور نويلاتي، من منصبه كرئيس مجلس الإدارة للشركة بدءاً من اليوم الخميس، مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المجلس وافق على تعيين عبدالرحمن إبراهيم الخيال في منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة في ذات التاريخ.

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وأضافت أن المجلس وافق على إعفاء محمود منصور عبدالغفار من منصبه بناء على طلبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة للشركة بدءاً من اليوم الخميس، مع استمراره كعضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

ووافق مجلس إدارة الكابلات السعودية، على تعيين نهى عبدالغني سليماني نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشركة بدءاً من اليوم الخميس، مع استمرارها كعضو مستقل ورئيس لجنة المراجعة.

كانت النتائج المالية الأولية لشركة الكابلات السعودية، أظهرت تراجع خسائرها بنسبة 16.9% في الربع الأول من العام الجاري، نحو 35.88 مليون ريال، مقابل 43.197 مليون ريال خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الأول 98.3 مليون ريال مقابل 62.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020. وبلغت 27.26% من رأسمالها بنهاية الربع الماضي.