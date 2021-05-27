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ديار تعتزم إطلاق مشروع جديد وتناقش التسوية مع ليميتليس

ديار العقارية
ديار العقارية
سوق دبي

ديار تعتزم إطلاق مشروع جديد وتناقش التسوية مع ليميتليس

المشروع الجديد في منطقة الخليج التجاري بدبي

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دبي - العربية.نت

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يعقد مجلس إدارة شركة ديار للتطوير، المدرجة بسوق دبي المالي، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعا لمناقشة عرض التسوية المقدم من شركة "ليميتليس" لتسوية موضوع تنفيذ الحكم الصادر لصالحها.

وأضافت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها سيناقش كذلك إطلاق مشروع جديد في منطقة الخليج التجاري، إضافة لمناقشة بعض الأمور الاعتيادية للشركة.

وتضاعفت أرباح شركة ديار للتطوير العقاري في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بنحو 6 مرات لتصل إلى 15 مليون درهم، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بـ51% إلى 149 مليون درهم.

وكانت "ديار" قد تكبدت خسائر في 2020 بلغت نحو 217 مليون درهم، مقارنة بتسجيلها أرباحا في 2019 بلغت 71.5 مليون درهم.

وفي وقت سابق، أعلنت ديار للتطوير إن الخسائر المتراكمة في 2020 نتجت عن انخفاض في قيمة الموجودات نتيجة لوضع سوق العقار في دبي.

وأوضحت الشركة أنها قامت خلال 2020، بأخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها العقارية بالإضافة لأصولها في قطاع الضيافة، وذلك نتيجة تأثيرات جائحة كورونا على هذا القطاع.

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