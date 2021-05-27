مساهمو "الكيميائية" يقرون توزيع أرباح بـ42.2 مليون ريال عن 2020

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي التوزيعات نحو 42.16 مليون ريال.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 14 يونيو 2021.

ووافق المساهمون على بنود جدول أعمال الجمعية العامة، وتضمن القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

كان صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، قد ارتفع 124% خلال 2020، ليصل إلى 74 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال خلال عام 2019.

وارتفع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، بنسبة 7.53% في الربع الأول من العام 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 40.83 مليون ريال، مقارنة بنحو 37.97 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2020.