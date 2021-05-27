.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مساهمو "الكيميائية" يقرون توزيع أرباح بـ42.2 مليون ريال عن 2020

الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"
سوق السعودية

مساهمو "الكيميائية" يقرون توزيع أرباح بـ42.2 مليون ريال عن 2020

يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 14 يونيو 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية" عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي التوزيعات نحو 42.16 مليون ريال.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 14 يونيو 2021.

الصين وماسك يبسطان قبضتيهما على أسواق العملات المشفرة لتلك الأسباب قصص خاصة عملات مشفرة الصين وماسك يبسطان قبضتيهما على أسواق العملات المشفرة لتلك الأسباب

ووافق المساهمون على بنود جدول أعمال الجمعية العامة، وتضمن القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

كان صافي ربح الشركة الكيميائية السعودية القابضة، قد ارتفع 124% خلال 2020، ليصل إلى 74 مليون ريال، مقابل 33 مليون ريال خلال عام 2019.

وارتفع صافي أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، بنسبة 7.53% في الربع الأول من العام 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 40.83 مليون ريال، مقارنة بنحو 37.97 مليون ريال أرباح الربع الأول من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تحول علمي لا يصدق.. تحول علمي لا يصدق.. "كان أعمى واستعاد بصره"!
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد