"المعذر ريت": 100% إشغال عقار "ربيع جينكس" بقيمة إيجارية 3.17 مليون ريال

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، عن توقيع صندوق "المعذر ريت"، عقد إيجار الوحدات الفندقية، المتاحة في عقار "ربيع جينكس" والذي يقع على تقاطع شارع القياس مع طريق الأمير محمد بن سلمان في مدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أمس الأربعاء، إن مدة العقد تبلغ 8 سنوات، علما بأن أول ثلاث سنوات تعد ملزمة والسنوات الخمس اللاحقة تعد اختيارية للمستأجر.

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وأضافت أن المستأجر هو شركة تالين وتبلغ قيمة إيجار السنة الأولى 2.2 مليون ريال، وترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 10% اعتباراً من السنة الرابعة.

وأوضحت أن مجموع القيم الإيجارية المتحصلة لفترة العقد يبلغ 18.7 مليون ريال.

وذكرت شركة أصول وبخيت الاستثمارية، في بيان إضافي اليوم الخميس، أن عقد الإيجار مع المستأجر السابق وهو "شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" عبارة عن الوحدات الفندقية، بالإضافة إلى 4 معارض تجارية في ذات العقار من أصل 7 معارض بقيمة إيجارية للعقد بالكامل 3.75 مليون ريال، في حين أن هذا الإعلان يخص تأجير الوحدات الفندقية فقط بقيمة 2.2 مليون ريال.

وأوضحت أن المعارض التجارية تم تأجيرها بالكامل خلال الأشهر الماضية، وبالتالي نسبة الإشغال في العقار حالياً 100% بإجمالي قيمة إيجارية لكامل العقار تبلغ 3.17 مليون ريال.

وأشار مدير الصندوق إلى أن الوحدات الفندقية في عقار الربيع جينكس سبق وأن تم إخلاء المستأجر منها "شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" بموجب قضية مطالبة بالأجرة وتم صدور حكم لصالح الصندوق وجاري تنفيذه.

كانت شركة أصول وبخيت الاستثمارية حصلت على حكم نهائي بتأييد من محكمة الاستئناف بإلزام المدعي عليها شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات دفع ما قيمته 4.250 مليون ريال من الأجرة المتبقية في ذمة المدعى عليها لفترة سنة وتسعة أشهر، وبالتالي سيقوم مدير الصندوق بالعمل على تنفيذ الحكم النهائي على المدعى عليها ضماناً لحفظ وحماية حقوق مالكي وحدات الصندوق.

يذكر أن صندوق "المعذر ريت" أعلن في أغسطس الماضي، تلقي مدير الصندوق شركة "أصول وبخيت الاستثمارية"، خطابا من قبل شركة "الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" بصفتها المستأجر الرئيسي لعقار الربيع جينكس، يفيد برغبتها في تسليم الوحدات المستأجرة.