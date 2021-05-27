"جرير" توزع أرباحاً نقدية بـ252 مليون ريال عن الربع الأول

أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي 2021، بإجمالي 252 مليون ريال.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120 مليون سهم، بحصة 2.1 ريال من التوزيع لكل سهم، بحيث بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 21%.

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وقالت "جرير" إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بتاريخ 31/05/2021، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع بتاريخ 09/06/2021.

وكانت شركة "جرير" للتسويق أعلنت تحقيق ارتفاع في الأرباح الفصلية عن الربع الأول من عام 2021 بـ6.3% إلى 267.6 مليون ريال، مقابل 251.7 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وقال بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول": "على الرغم من تأثر المبيعات سلباً بانخفاض مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية كنتيجة لتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، إلا أن ارتفاع مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر قد أدى إلى ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 8.1%".