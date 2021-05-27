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"طيبة" السعودية توقع اتفاقاً للاستحواذ على شركتي فنادق بـ328 مليون ريال

طيبة للاستثمار
طيبة للاستثمار
شركات

"طيبة" السعودية توقع اتفاقاً للاستحواذ على شركتي فنادق بـ328 مليون ريال

في ضوء تركيز الشركة على الاستثمار والتطوير العقاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة طيبة للاستثمار مذكرة تفاهم مع شركة شعاع كابيتال، للاستحواذ الكامل على الشركتين المالكتين لفندق سنترو واحة بالرياض وفندق سنترو شاهين بجدة، في صفقة بلغت قيمتها 328 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن استثمارها الجديد يأتي على ضوء التوجه الاستراتيجي للشركة بالتركيز على الاستثمار والتطوير العقاري، وضمن سعيها للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الجاذبة في مختلف مدن المملكة، ومنها امتلاك مشاريع عقارية في مجال الضيافة بهدف زيادة العوائد وتعظيم قيم استثمارات مساهمي طيبة".

وأشارت إلى أن مدة المذكرة 60 يوماً قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ توقيعها أي 1442-10-14 الموافق 2021-05-26.

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واتفق الطرفان على أن تكون عملية الاستحواذ بنسبة 100% من قبل طيبة على كل من الشركة المالكة لفندق سنترو واحة بالرياض والشركة المالكة لفندق سنترو شاهين بجدة - والمشغلين من قبل شركة روتانا لإدارة الفنادق المحدودة - بما في ذلك جميع الأصول والالتزامات بمقابل نقدي يبلغ 328 مليون ريال، شاملا نصيب طيبة من الضريبة ويتم تسديده من قبل طيبة لشركة شعاع كابيتال العربية السعودية، وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء التي سيتم توقيعها لاحقاً لهذا الغرض.

وقالت "طيبة" إن تمويل عملية الشراء سيتم من خلال الحصول على قرض من إحدى جهات التمويل بالإضافة إلى موارد الشركة الذاتية.

يخضع إتمام عملية الاستحواذ المشار إليها لأعمال الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والقانونية والنظامية والتشغيلية، كما تخضع لموافقة الجهات النظامية ذات العلاقة.

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