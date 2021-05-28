طفرة هائلة في تمويل الشركات الناشئة بإفريقيا.. مصر في مراتب متقدمة

أصدرت AfricaArena تقريراً جديداً باستخدام بيانات Partech، التي توقعت أن يبلغ تمويل رأس المال الافتراضي للشركات الناشئة الإفريقية، ما بين 2.25 مليار دولار و2.8 مليار دولار هذا العام، وهو رقم قياسي للقارة.

ووصلت استثمارات رأس المال الاستثماري في إفريقيا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2019، عندما جمعت 234 شركة تكنولوجية 2.02 مليار دولار في 250 جولة تمويل، بزيادة قدرها 74% عن أرقام سجلت في عام 2018.

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وفي حين أدى الوباء إلى انتكاسات كبيرة في عام 2020، مع انخفاض النمو بنسبة 29%، إلا أن الخبر السار يكمن في توقع حدوث تحسينات كبيرة، حيث من المتوقع أن ترتفع استثمارات رأس المال المخاطر في القارة خلال عام 2022 بشكل حاد إلى ما بين 3.8 مليار دولار و4.7 مليار دولار، بينما من المتوقع أن يصل النطاق الأعلى إلى 6.8 مليار دولار بحلول عام 2023.

وبحلول عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز الاستثمار في رأس المال المخاطر في أفريقيا 10 مليارات دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

يرجع الفضل في ذلك إلى عدد من العوامل مثل زيادة تخصيص رأس المال من الشركات لأنشطة رأس المال الاستثماري، والاستحواذ على شركات التكنولوجيا الأفريقية، والاستثمار الأجنبي المباشر المكثف، والمبادرات الرئيسية من أوروبا مثل برنامج إثراء إفريقيا.

إذن، بالنظر إلى أن الشركات الناشئة الأفريقية تسير في مسار تصاعدي، أين يتركز النشاط بشكل كبير؟

تعد نيجيريا وكينيا من النقاط الساخنة لاستثمارات رأس المال المُخاطر في أفريقيا، حيث تم جمع 307 ملايين دولار و305 ملايين دولار في عامي 2020 و2019 على التوالي.

كما تعد مصر أيضاً لاعباً رئيسياً حيث جمعت الشركات المصرية الناشئة في مجال التكنولوجيا 269 مليون دولار من التمويل العام الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة إفريقياً خلف كينيا ونيجيريا، بينما حصلت جنوب إفريقيا على 259 مليون دولار.

ووضعت رواندا نفسها كمركز لشرق أفريقيا، وحققت نجاحاً كبيراً حيث تم جمع 126 مليون دولار في عام 2019. ولسوء الحظ، أوقف الوباء تقدمه المذهل وانخفض هذا الرقم بنسبة 91% إلى 11.6 مليون دولار فقط العام الماضي.