عملاق الغاز الروسي يتحول إلى ربحية فصلية فوق 6 مليارات دولار

أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم اليوم الجمعة، تسجيل صافي ربح في الربع الأول من العام الجاري بلغ 447.26 مليار روبل (6.1 مليار دولار)، بدعم ارتفاع الأسعار وزيادة المبيعات، وذلك بعد خسارة 116 مليار روبل قبل عام.

وارتفعت المبيعات في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، لتبلغ 2.29 تريليون روبل من 1.7 تريليون، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 38% إلى 700.6 مليار روبل.

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وكانت "غازبروم نفط"، الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم، أعلنت سابقاً، أن صافي دخلها في الربع الأول من العام بلغ 84.2 مليار روبل (1.1 مليار دولار)، بعد خسارة في الفترة نفسها قبل عام بلغت 13.8 مليار روبل، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط.

ونمت الإيرادات 18.7% على أساس سنوي إلى 611 مليار روبل، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون 95.3% لتسجل 194 مليار روبل، بحسب ما نقلته "رويترز".