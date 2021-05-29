البنك الدولي: 265 مليون دولار تمويل جديد للأردن ضمن الاستجابة لكورونا

أقر البنك الدولي تمويلا إضافيا للأردن بقيمة 265 مليون دولار لتقديم الدعم النقدي للأسر والعاملين ضمن مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك في بيان إن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته المعدلة للاستجابة لفيروس كورونا المستجد في الأردن، بهدف تحقيق تعاف شامل قادر على الصمود وتنفيذ إصلاحات وزيادة كمية وجودة الاستثمارات العامة والخاصة للتعافي من آثار الجائحة.

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وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة هبط 77.6% في الربع الأول من العام الحالي إلى 175.3 مليون دينار (247.2 مليون دولار) مقارنة مع 780 مليون في الفترة نفسها من 2020.

ونتيجة لجائحة فيروس كورونا، أغلقت الحكومة المطار العام الماضي لمدة استمرت نحو 6 أشهر، وأرجأت مرارا إعادة فتحه بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون في ارتفاع حالات الإصابة.

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8% إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.