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الإمارات ريت: أغلب 60% من حملة الصكوك يوافقون على عرض استبدالها 

سوق دبي

الإمارات ريت: أغلب 60% من حملة الصكوك يوافقون على عرض استبدالها 

أكثر من 75% من هذه الأصوات جاءت لصالح العرض المقدم من الشركة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "الإمارات ريت" أن نحو 60% من حملة الصكوك أدلوا بأصواتهم مبكرا بخصوص عرض استبدال صكوك الشركة القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، بصكوك جديدة.

وقالت الشركة إن أكثر من 75% من هذه الأصوات جاءت لصالح العرض المقدم من الشركة، علما أن طلب الموافقة على عرض الاستبدال ينتهي يوم 7 من يونيو.

كانت مجموعة من حملة الصكوك تتضمن شعاع كابيتال شركة جي إف إتش، وأبردين ستاندرد أنفستمنتس، قد أعلنت الأسبوع الماضي رفضها للعرض، مؤكدة أنها بصدد التواصل مع الإمارات ريت لوضع شروطها لعملية إعادة الهيكلة.

يذكر أن وكالة فيتش قامت بتخفيض تصنيف الإمارات ريت، سبع درجات بناء على العرض الذي قدمه الصندوق لحملة الصكوك.

وقال حسام الحسيني عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين إن قبول الدائنين للعرض المقدم من الإمارات ريت يعد شيئا ايجابيا.

وأضاف أن هنك علامات استفهام على طريقة إدارة الصندوق، وهناك مشكلة واضحة من قبل مدير الصندوق والإفصاحات من الصندوق.

وأشار إلى أن الصندوق كان يعلن عن أرباح في الوقت الذي كانت فيه أسعار العقارات في دبي متراجعة، وعندما ارتفعت الأسعار أعلن الصندوق عن خسائر.

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