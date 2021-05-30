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ما خلفية صراع مجلسي إدارة "اللجين" و"ناتبت"؟

سوق السعودية

ما خلفية صراع مجلسي إدارة "اللجين" و"ناتبت"؟

مساهمو "اللجين" يرفضون تقرير مجلس الإدارة عن 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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رفض مساهمو شركة اللجين القابضة، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء الخميس الماضي.

وقالت "اللجين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا على باقي بنود جدول أعمال الجمعية منها تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي 2020.

وفوض المساهمون مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2021.

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وفي هذا السياق، أوضح خبير أسواق مالية عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية"، أن رفض الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2020 يأتي نتيجة صراع سابق بين شركتي "اللجين" و"ناتبت"، تمت تسويته مؤخرا في منتصف 2020.

وقال: "نظراً لوجود بعض التعديلات على النظام الأساسي للشركة، منع ملاك ومساهمي شركة اللجين من أن يكون لهم تأثير فعال على شركة ناتبت رغم أن اللجين تمتلك 57% منها، وهذا أدى لصراع طويل في مجلسي الإدارة لكل منهما ما أضر بمساهمي الشركتين"، موضحا أن رفض الموافقة على تقرير مجلس الإدارة مرده ضرورة وجود كفاءة بالإفصاح أكثر لدى شركة ناتبت.

وكانت أرباح شركة اللجين القابضة قد ارتفعت بنسبة 8.4% إلى نحو 207.29 مليون ريال، مقابل 191.16 مليون ريال خلال 2019.

وأعلنت شركة اللجين القابضة عن تحولها للربحية في الربع الأول من 2021، بقيمة 60.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 46.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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