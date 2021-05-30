مساهمو "رعاية" يوافقون على توزيعات أرباح بـ44.8 مليون ريال

وافق مساهمو الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 44.85 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020، بواقع ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال.

وقالت "رعاية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

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ووافق المساهمون على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كانت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، قد أعلنت عن النتائج المالية لعام 2020 محققة نموا في صافي الربح بلغ 21.4%، ليصل إلى 97.27 مليون ريال، مقابل 80 مليون ريال خلال عام 2019.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 7.74% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.73 مليون ريال، مقارنة بنحو 33.17 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.