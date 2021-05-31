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إدراج وتداول أسهم شركة "أبناء الناقول" بسوق "نمو".. الأربعاء المقبل

السوق الموازية نمو
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

إدراج وتداول أسهم شركة "أبناء الناقول" بسوق "نمو".. الأربعاء المقبل

إدراج مباشر برمز تداول 9514

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة تداول السعودية، اليوم الاثنين، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء 2 يونيو 2021.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إنه سيكون إدراجا مباشرا برمز تداول 9514 وبالرمز الدولي SA158GAKKL15 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

مصادر: لجنة أوبك+ تثبت توقعها لنمو طلب على النفط في 2021 طاقة أوبك بلس مصادر: لجنة أوبك+ تثبت توقعها لنمو طلب على النفط في 2021

وقالت هيئة السوق في بيان، آنذاك إن شراء هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل.

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