.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكويت الدولي يبيع قروضا مستحقة على NMC  بخصم تجاوز الـ 80%

بنك الكويت الدولي
بنك الكويت الدولي
إن إم سي

الكويت الدولي يبيع قروضا مستحقة على NMC  بخصم تجاوز الـ 80%

كشفت NMC عن قروض غير مفصح عنها بأكثر من 4 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توصل بنك الكويت الدولي إلى اتفاقية لبيع قروض مستحقة على مجموعة NMC للرعاية الصحية، بخصم يصل إلى 82%، لطرف آخر لم يفصح البنك عن هويته بعد.

ويعتزم الكويت الدولي حاليا بيع قروض بقيمة 470 مليون دولار مستحقة على NMC مقابل 13.3 مليون دولار فقط.

الجدير بالذكر أن مجموعة NMC التي كانت مدرجة في بورصة لندن، كشفت عن قروض غير مفصح عنها بأكثر من 4 مليارات دولار.

كامكو إنفست: قيمة المشاريع المسندة بالخليج وصلت إلى 26.3 مليار دولار في الربع الأول قصص خاصة اقتصاد الخليج كامكو إنفست: قيمة المشاريع المسندة بالخليج وصلت إلى 26.3 مليار دولار في الربع الأول

وفي مارس الماضي، ذكرت مصادر مطلعة أن شركتي ADQ القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، وCVC Capital Partners أبديتا اهتماماً بشراء أعمال NMC Health الأساسية المتعلقة بالمستشفيات.

يأتي ذلك بعد تعيين NMC لمستشارين بغية بيع أعمالها المتخصصة بالرعاية الصحية في الإمارات وسلطنة عمان، والتي تقدر بحوالي مليار دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.

وكانت شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة، قالت في سبتمبر من العام الماضي، إن محاكم سوق أبوظبي العالمي عينتها وصياً إدارياً على مجموعة من الشركات العاملة ذات الصلة بإن.إم.سي هيلث كير لإدارة المستشفيات.

وأضافت أنه جرى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز من ألفاريز آند مارسال أوصياء إداريين مشاركين.

ويشمل هذا القرار 36 شركة تابعة لمجموعة إن إم سي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً خلال هذا العام.

كما ستتمكن مجموعة إن إم سي من الحصول على تسهيلات تمويلية إضافية بقيمة 325 مليون دولار وحمايتها من إجراءات الدائنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد