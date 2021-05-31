المركزي الكويتي يوافق لـ "بيتك" على إصدار صكوك بمليار دولار

حصل بيت التمويل الكويتي "بيتك" على موافقة بنك الكويت المركزي على إصدار صكوك بحد أقصى مليار دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

وقال "بيتك" إن الإصدار سيستخدم لدعم قاعدة رأس المال ضمن الشريحة الأولى، وفق متطلبات بازل 3.

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يشار إلى أن معدل كفاية رأسمال "بيتك" تراجعت من 17.5% بنهاية عام 2020 ، إلى 17% بنهاية مارس الماضي.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى نحو اثنين ونصف في المئة، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات 207%.