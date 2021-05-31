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جونسون آند جونسون تطالب بمراجعة حكم يغرمها ملياري دولار

In this file photo an entry sign to the Johnson & Johnson campus shows their logo in Irvine, California on August 28, 2019. (Mark Ralston/AFP)
شركة جونسون
شركات

جونسون آند جونسون تطالب بمراجعة حكم يغرمها ملياري دولار

في قضية النساء اللائي زعمن تعرضهن للإصابة بسرطان المبيض من استخدام منتجات "التلك"

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دبي - العربية.نت

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طالبت شركة "جونسون آند جونسون" المحكمة العليا الأميركية بمراجعة حكم بقيمة 2 مليار أملاً بإبطاله، وذلك في قضية النساء اللائي زعمن تعرضهن للإصابة بسرطان المبيض من استخدام منتجات التلك (البودرة) التي تصنعها الشركة.

ووفقاً لما نشرته مواقع إخبارية، فإن القضية تضم مجموعة من المحامين البارزين، بمن فيهم المحامي المستقل السابق كينيث ستار، كممثل للنساء اللائي قمن بمقاضاة شركة جونسون آند جونسون.

ومن جهتها، تجادل شركة Johnson & Johnson أنها لم تحصل على فرصة عادلة بمحاكمة محكمة ولاية ميسوري، ما أسفر عن حكم أولي بقيمة 4.7 مليار دولار لصالح 22 سيدة استخدمن منتجات "التلك" وأصبن بسرطان المبيض، وفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأميركية.

وقلصت محكمة الاستئناف أكثر من نصف مبلغ الحكم، لكنها وبالمقابل أيدت النتيجة في محاكمة قدم فيها محامو كلا الجانبين شهادة خبراء حول ما إذا كانت منتجات "التلك" للشركة تحتوي على الأسبستوس- بحيث يمكن أن يسبب "التلك" سرطان المبيض، وفقا لجريدة البيان.

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