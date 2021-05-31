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شركة "بيئة" تطلق أول مشروع لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالإمارات

محطة للهيدروجين الأخضر
محطة للهيدروجين الأخضر
اقتصاد الإمارات

شركة "بيئة" تطلق أول مشروع لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالإمارات

 بالتعاون مع "تشينوك ساينسيز"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "بيئة"، المتخصصة في الاستدامة والحلول البيئية على مستوى الشرق الأوسط، عن تطوير أول مشروع في المنطقة بالإمارات لتحويل النفايات إلى هيدروجين بالشراكة مع شركة "تشينوك ساينسيز" البريطانية، وسيشمل المشروع محطة توليد، وأخرى لتزويد المركبات بالهيدروجين الأخضر.

وقالت "بيئة" في بيان لها، اليوم الاثنين، إن مشروع تحويل النفايات إلى هيدروجين يأتي امتداداً لشراكة سابقة جمعت الشركتين في مشروع تحويل النفايات إلى غاز قُدرت استثماراته بـ180 مليون دولار.

وأضافت أنه نظراً للطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة من الهيدروجين الأخضر، سيلعب المشروع الجديد دوراً في تلبية تلك الحاجة في ظل وعي الحكومات والمجتمعات المتنامي بضرورة التوجه للطاقة النظيفة.

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يذكر أن المشروع هو بداية لمجموعة كبيرة من المحطات الشبيهة التي ستنفذ في ظل شراكة طويلة وممتدة بين الطرفين لخدمة قطاع الطاقة والبيئة في المنطقة، وباتباع نهج مبتكر يتمثل في تمركز محطة تحويل النفايات إلى هيدروجين بجوار محطة التعبئة بالوقود، سيسهم هذا المشروع في تقليل التكلفة المرتفعة لنقل الهيدروجين.

وتعتمد محطة الوقود على الهيدروجين الأخضر المتولد من محطة تحويل النفايات إلى الهيدروجين من النفايات البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير ومخلفات الأخشاب.

ومن المتوقع أن يُستخدم وقود الهيدروجين الأخضر المستخرج لتشغيل المركبات ما يقلل الانبعاثات الكربونية ويحمي البيئة.

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