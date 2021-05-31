مساهمو "الدوائية" يقرون توزيعات أرباح بـ120 مليون ريال

وافق مساهمو الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، في اجتماع الجمعية العامة العادية أمس الأحد، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 120 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2020، بواقع ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت "سبيماكو الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

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ووافق المساهمون على مبلغ نحو 7.95 مليون ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ 41.75 مليون ريال لاستكمال المبلغ المخصص لتوزيع الأرباح عن العام 2020.

وكان صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" قد تراجع بنسبة 41.5% في الربع الأول من 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 24.46 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 41.83 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وبشأن النتائج المالية السنوية لعام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 109.54 مليون ريال، مقابل خسائر قيمتها 484.038 مليون ريال خلال 2019.