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هيئة السوق السعودية تُقر اندماج "سامبا للأصول" في "الأهلي المالية"

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شعار شركة الأهلي المالية
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تُقر اندماج "سامبا للأصول" في "الأهلي المالية"

وتلغي الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، على طلب اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها الشركة المندمجة في شركة الأهلي المالية بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك ​بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.

كان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قد أعلنا، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي".

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وقال البنك الأهلي إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذاً، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي. 

وأعقب ذلك إلغاء إدراج أسهم مجموعة "سامبا المالية" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021.

وبعد إتمام أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ودّع سهم "سامبا" السوق السعودية بعد أكثر من 35 عاماً على إدراجه.

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