"كريدي سويس" يمنع سحب كامل الأموال من صندوق "رينيسانس"

منع بنك "كريدي سويس" العملاء مؤقتا من سحب كامل اشتراكاتهم في صندوق CS Renaissance Alternative Access Fund، بعد تهافت المستثمرين للتخارج منه بسبب أدائه الضعيف خلال الفترة الأخيرة ، بحسب ما ذكرته مصادر لبلومبيرغ.

يأتي ذلك بعد تراجع أصول CS Renaissance Alternative Access Fund الذي يستثمر مع Renaissance Technologies إلى حوالي 250 مليون دولار خلال مايو 2021 ، مقابل حوالي 700 مليون دولار بداية عام 2020 .

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واستند Credit Suisse في قراره إلى ما يسمى بشرط منع سحب الأموال، ما يتيح للعميل الحصول على 95% فقط من طلبات الاسترداد بعد شهرين، وعلى الـ5% المتبقية في يناير ولكن بعد مراجعة نتائج أعمال الصندوق في نهاية العام، بحسب ما ذكرته المصادر.

وفي سياق منفصل، غادر ستة من كبار المصرفيين في بنك Credit Suisse خلال الأسابيع الأخيرة، وهو الخروج الأحدث في سلسلة من الانشقاقات أعقبت انهيار صندوق Archegos Capital Management وعدم اليقين بشأن المكافآت المستقبلية.

وعاد Jason Wortendyke، الرئيس المشارك العالمي للتنقل والخدمات في كريدي سويس إلى "سيتي غروب"، لإدارة الصناعات المتنوعة، جنباً إلى جنب مع Francis Tucci، وفقاً لمذكرة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز. كما سيشارك Wortendyke في رئاسة مكتب شيكاغو مع Matt Musa.

وقد عمل Wortendyke سابقاً في فرع Citigroup بلندن وهونغ كونغ قبل الانضمام إلى Credit Suisse.