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"كيمانول" تعلن نشرة زيادة رأس المال بإصدار أسهم حقوق أولوية بـ480 مليون ريال

كيمانول
شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"
سوق السعودية

"كيمانول" تعلن نشرة زيادة رأس المال بإصدار أسهم حقوق أولوية بـ480 مليون ريال

يمنح كل مساهم مقيد نحو 0.712 حق عن كل سهم واحد يملكه

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، عن نشرة إصدار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

وقالت "كيمانول" في نشرة الإصدار، إن القيمة الإجمالية للطرح 480 مليون ريال، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بإجمالي عدد أسهم 48 مليون سهم.

يذكر أن رأسمال الشركة قبل الطرح يبلغ نحو 674.5 مليون ريال.

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ويمنح كل مساهم مقيد نحو 0.712 حق عن كل سهم واحد يملكه، وهو معامل ناتج قسمة عدد الأسهم الجديدة على عدد الأسهم الحالية للشركة.

ويبلغ عدد حقوق الأولوية المصدرة 48 مليون حق، وتبلغ نسبة الأسهم المطروحة من رأسمال الشركة 71.19%.

وذكرت "كيمانول" أنها ستقوم باستخدام صافي متحصلات الاكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في تمويل رأس المال العامل وسداد جزء من القروض وتمويل إعداد التصاميم الهندسية الأولية للمشاريع المستقبلية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يبلغ صافي متحصلات الطرح نحو 465 مليون ريال، بعد خصم جميع تكاليف الطرح البالغة 15 مليون ريال.

كانت "كيمانول" قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على تخفيض رأس مال الشركة من 1.206 مليار ريال، إلى 674.5 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 120.6 مليون سهم إلى 67.45 مليون سهم، بنسبة تخفيض 44.07%.

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