"مبكو" تجدد اتفاقية تمويل مع "الأهلي السعودي" بـ140 مليون ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك الأهلي السعودي وتخفيض قيمة التسهيلات من 169 مليون ريال إلى 140 مليونا.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التمويل توزع على تسهيلات متوسطة الأجل بقيمة 65 مليون ريال لمدة 4 سنوات، ومنتجات خزينة بقيمة 10 ملايين ريال لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات قصيرة الأجل دوارة بقيمة 65 مليون ريال تجدد كل عام بنهاية شهر أغسطس.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقبل التمويل هي اتفاقية التسهيلات بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وأوضحت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وقطع غيار لآلات ومعدات المصنع.

وأشارت إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

كانت شركة "مبكو" قد أعلنت عن توقيع شركتها التابعة جذور لصناعة الورق عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 150 مليون ريال، وذلك لتمويل مشروع إنشاء مصنع لإنتاج لفات المناديل الورقية الخام.