الصين ترفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى البنوك

رفع البنك المركزي الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى البنوك، للمرة الأولى منذ عام 2007، من 5 إلى 7%، وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.

وتهدف هذه الخطوة للحد من ارتفاع اليوان وتعزيز إدارة سيولة الصرف الأجنبي لدى المؤسسات المالية.

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هذا القرار سيجعل الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك.

وكشفت البيانات الرسمية أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى بنوك الصين بلغت نحو تريليون دولار.

والمرة السابقة التي زاد فيها بنك الشعب الصيني الاحتياطي الإلزامي كانت في 2007، عندما رفعها من 3%.