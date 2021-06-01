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اندماج "سامبا كابيتال" و"الأهلي المالية" بالربع الثالث من 2021

سامبا كابيتال
شعار شركة "سامبا كابيتال"
سوق السعودية

اندماج "سامبا كابيتال" و"الأهلي المالية" بالربع الثالث من 2021

بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طلب الاندماج

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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توقع البنك الأهلي السعودي في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إتمام صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، خلال الربع الثالث من عام 2021.

يعني ذلك توحيد قطاع إدارة الأصول والاستثمار والاستشارات المالية تحت كيان واحد.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أمس الاثنين، على طلب اندماج شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتها الشركة المندمجة في شركة الأهلي المالية بصفتها الشركة الدامجة، وإلغاء الترخيص الممنوح لشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار.

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كان البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية قد أعلنا، إتمام اندماجهما رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي".

وقال البنك الأهلي إن قرار دمج مجموعة سامبا المالية أصبح نافذاً، وبناءً على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى البنك الأهلي. 

وأعقب ذلك إلغاء إدراج أسهم مجموعة "سامبا المالية" في السوق، وذلك بنهاية عمل يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021.

وبعد إتمام أكبر عملية اندماج في المنطقة لعام 2021 بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، ودّع سهم "سامبا" السوق السعودية بعد أكثر من 35 عاماً على إدراجه.

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