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فكسكون تدخل مجال السيارات الكهربائية بمشاركة الحكومة التايلاندية

سيارة كهربائية
السيارات الكهربائية
سيارات كهربائية

فكسكون تدخل مجال السيارات الكهربائية بمشاركة الحكومة التايلاندية

بهدف إطلاق نماذج جديدة بسرعة أكبر وبتكلفة تنافسية

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دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة فوكسكون وشركة بي تي تي التايلاندية المملوكة للحكومة إنشاء منصة لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد.

وفي بيان، قالت الشركتان إنهما وقعتا مذكرة تفاهم للدخول في شراكة لإنتاج السيارات الكهربائية، وأشارتا إلى أن المنصة ستتضمن إنتاج البرمجيات وأجزاء السيارة، وستكون منفتحة للتعامل مع جميع مصنعي السيارات في البلاد الذين يتطلعون إلى زيادة إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية.

وقال البيان إن الهدف من المنصة هو "مساعدة الشركات ليس فقط للوصول إلى الخدمات الخاصة بالسيارات الكهربائية، ولكن أيضا إطلاق نماذج جديدة بسرعة أكبر وبتكلفة تنافسية".

وفكسكون هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة الإلكترونيات. وتحتل الشركة المراكز الأولى بين الشركات الأكثر دخلا، وتعد أكبر مصنع للمكونات الإلكترونية في العالم.

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