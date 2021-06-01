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هيئة السوق السعودية تُقر زيادة رأسمال "تْشب العربية" لـ300 مليون ريال

تْشب للتأمين
شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

هيئة السوق السعودية تُقر زيادة رأسمال "تْشب العربية" لـ300 مليون ريال

عن طريق تحويل مبلغ  100 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني زيادة رأس مالها من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائم يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ 100 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 30 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم.

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وتابعت: "على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".

كانت شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني "تْشب العربية"، قد حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم.

وأوضحت "تْشب العربية" في بيان سابق، أن سبب الزيادة يتمثل في تعزيز موارد الشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

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