"أبوظبي التجاري" يتلقى عرضاً للاستحواذ على حصته في "الإسكندرية الطبية"

أعلن بنك أبوظبي التجاري أنه تلقى عرضا ملزما من شركة TAT للخدمات الطبية للاستحواذ على حصة البنك البالغة 51.5% في شركة الاسكندرية للخدمات الطبية.

وذكر البنك أن عرض الشركة التابعة لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية يعتبر عرضا للشراء الإجباري حتى 100% من أسهم الشركة وبقيمة 650 مليون جنيه لكامل أسهم الشركة.

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وأضاف البنك انه سيتم تخفيض قيمة السهم في حالة تنفيذ زيادة رأس مال الشركة المصدر بالأسهم المجانية قبل تنفيذ عرض الشراء الإجباري.

وبموجب هذا العرض الإلزامي للاستحواذ، بقيمة إجمالية 650 مليون جنيه، فإن ذلك يعادل 45.53 جنيه للسهم الواحد.