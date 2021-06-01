"جنرال إلكتريك" و"شاندونغ تايجون" تستكملان مشروعاً رئيسياً بمحطة "رابغ 3

استكملت وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة"، عقداً رئيسياً لمحطة فرعية لتزويد الطاقة الكهربائية إلى محطة "رابغ 3 لتحلية المياه"، أحد أكبر محطات تحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي على مستوى العالم، والتي ستوفر مياه الشرب لمكة المكرمة وجدة.

وتدعم وحدة أعمال حلول الشبكات قطاع المرافق والصناعات للحصول على مصادر الطاقة الموثوقة وعالية الكفاءة بدءاً من التوليد ووصولاً إلى المستخدم النهائي.

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ونجحت وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة" بالحصول عقد مشروع مشترك لتزويد المياه والطاقة بالجملة من شركة رابغ الثالثة، التي تمتلك حصة في محطة رابغ 3 المستقلة لإنتاج المياه وتتولى مهمة تشغيلها. وتم توقيع الاتفاقية الأصلية بين وحدة أعمال حلول الشبكات و"شاندونغ تايجون إليكتريك باور انجينيرنغ"، حيث تعود ملكية المشروع لشركة رابغ الثالثة.

واستكملت وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة" أعمال التصميم والإنشاء وتوريد المعدات والتركيب والاختبار والتكليف لمحطة الطاقة الكهربائية الفرعية باستطاعة 380/110 كيلو فولط على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19". وساهم استكمال المحطة ضمن الإطار الزمني في بدء تشغيل محطة رابغ 3 المستقلة لإنتاج المياه في الموعد المحدد، لتزويد مكة المكرمة وجدة بـ 600 ألف متر مكعب من مياه الشرب يومياً.