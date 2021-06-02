الناقول للعربية: أنجزنا الإدراج بـ "نمو" السعودية.. وسندشن مصنعا في مصر

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول، ماجد محمد الناقول، في مقابلة مع "العربية" نجاح إدراج الشركة اليوم الأربعاء في سوق "نمو" السعودية، بشكل مباشر.

وكشف أن عملية الإدراج المباشر، جاءت بالتوازي مع حرص الشركة على التوسع من خلال الاقتراض، بعد سداد كامل الاقتراض السابق في عام 2020، ولأن تكلفة الاقتراض أقل من دخول مساهمين في الوقت الحالي.

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واعتبر أن إدراج الشركة سيرفع موثوقيتها لدى البنوك، لكن فكرة زيادة رأس المال ستظل للتوسعات بعيدة المدى، بينما سيكون التركيز على الاقتراض في المرحلة الحالية، للشركة التي تبلغ من العمر 44 عاما، ولديها طموحات كبيرة.

وأضاف أن لدى الشركة مصانع للخرسانة الجاهزة في الدمام، كما توسعت في مصر بمصنع الناقول في منطقة العلمين الجديدة الواعدة، وفيها أكبر أبراج في مصر.

وتوقع الإعلاق قريبا عن تشغيل مصنع الناقول للأسمنت في مصر.

كانت مجموعة تداول السعودية، أعلنت إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من 2 يونيو 2021.

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إنه سيكون إدراجا مباشرا برمز تداول 9514 وبالرمز الدولي SA158GAKKL15 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".